Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
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"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте

29-летняя украинская певица alyona alyona призналась, что ей нравится татуировка в виде сухоцвета, расположенная в ложбине между грудями.

alyona alyona о тату: Мне очень нравится
alyona alyona о тату: Мне очень нравится
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

29-летняя украинская певица alyona alyona свою первую татуировку в виде своего знака зодиака сделала пять лет назад у местного мастера в городе Барышевка Киевской области. Об этом она написала 27 января в Instagram, рассказывая историю своих тату.

По словам артистки, это изображение расположено на спине между лопаток и оказалось неудачным. Со временем певица нанесла сверху новое тату в виде дерева.

Во время отдыха в Барселоне артистка сделала на запястье руки татуировку в виде рыбки, а потом ей захотелось "чего-то особенного для себя".

"Я увидела у одной девочки тату между грудями, соцветие. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже там что-то. Я называю это сухостой. Мне очень нравится", – написала артистка.

alyona alyona проиллюстрировала публикацию снимками своих татуировок, показав в том числе и тату в виде сухостоя, расположенное в ложбине между грудями.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards.

Теги: певица, alyona alyona, татуировка, грудь
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