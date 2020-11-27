Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2020
 
Новости

29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"

Украинская редакция Forbes внесла певицу alyona alyona в рейтинг самых успешных молодых украинцев "30 до 30".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
alyona alyona дебютировала в 2018 году с песней "Рибки"
alyona alyona дебютировала в 2018 году с песней "Рибки"
Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская редакция журнала Forbes впервые составила национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30", в который вошла 29-летняя певица alyona alyona. Об этом говорится на странице редакции в Instagram.

"alyona alyona вдохновляет миллионы девушек по всему миру не просто ритмично двигаться под свои треки, но и принимать свое тело и внешность такими, как есть, даже если они не соответствуют искусственным глянцевым стандартам красоты. Уже два года украинская рэп-исполнительница может считаться едва ли не самым ярким послом украинской современной культуры за рубежом", – говорится в публикации.

Певица попала в рейтинг в категории "Креативные индустрии". Участников первого украинского рейтинга "30 до 30" определяли также в категориях: "Агенты перемен", "IT", "Бизнес" и "Спорт".

Полный список опубликован в ноябрьском номере журнала.

alyona alyona (Алена Савриненко) стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы. 

В 2020 году певица была представлена в рейтинге Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".

Теги: Forbes, певица, alyona alyona
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS