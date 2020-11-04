Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2020
 
Новости

"Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором

По словам украинской рэп-исполнительницы alyona alyona, во время работы коллектором она представлялась клиентам вымышленными именами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
alyona alyona: Тяжелая была работа
alyona alyona: Тяжелая была работа
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в интервью ведущей Маше Ефросининой, которое вышло 30 октября на ее YouTube-канале, рассказала, что в прошлом около четырех месяцев проработала коллектором, мотивируя людей погашать долги.

"Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором. Я каждый вечер приезжала с работы и бухала – какой-то BeerMix пила, потому что так было трудно", – рассказала артистка.

По словам alyona alyona, во время звонков она представлялась собеседникам вымышленными именами. Певица подчеркнула, что после этого опыта не соглашается рекламировать услуги микрокредитования.

"Это долговая яма для наивного человека", – заявила она.

ВИДЕО
Фрагмент о работе певицы коллектором можно послушать с 01.37.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".

Теги: певица, alyona alyona
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
Алеся БАЦМАН
Кто такой Виталий Маркив и почему Украина 3,5 года добивалась его освобождения. Главное
Кто такой Виталий Маркив и почему Украина 3,5 года добивалась его освобождения. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками
"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS