Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2020
 
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alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой

По словам украинской рэп-исполнительницы alyona alyona, многие выступления на европейский площадках она провела себе в минус.

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alyona alyona во время карантина жила за счет сбережений
alyona alyona во время карантина жила за счет сбережений
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в интервью ведущей Маше Ефросининой, которое вышло 30 октября на ее YouTube-канале, рассказала, что будучи воспитательницей в детском садике зарабатывала порядка 5 тыс. грн в месяц.

По словам артистки, сейчас ее доходы составляют около $1 тыс. в месяц.

"Сложно сказать – сумма колеблется. Были сложнее месяцы, сейчас до $1 тыс., может, немного больше – $1,5 тыс.", – рассказала она.

alyona alyona отметила, что очень много европейских концертов она провела себе "в минус".

"Но мы ездили, представляли, потому что сейчас такое время – пока зовут, надо ехать", – объяснила она.

alyona alyona призналась, что во время карантина жила на сбережения, так как родители приучили ее откладывать деньги.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".

Теги: деньги, alyona alyona
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