"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела". alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения

Украинская певица alyona alyona заявила, что учится воспринимать еду как источник энергии, а не кайфа.

alyona alyona: Иду к тому, чтобы взгляд на еду, как на ритуал, приносящий кайф, изменился Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona 19 октября в Instagram сообщила, что возобновила тренировки и наладила питание.

Артистка призналась, что когда в начале лета объявила о своем намерении похудеть на 29 килограммов, то совсем не понимала, как именно будет достигать своей цели.

"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела, поэтому сейчас готова пересмотреть свои взгляды на еду и попробовать что-то изменить", – написала она.

По словам рэп-исполнительницы, после консультаций с диетологом она заранее начала думать, что и когда будет есть, а также перестала стесняться брать еду с собой.

"И главное – я уверенными шагами иду к тому, чтобы взгляд на еду, как на ритуал, приносящий кайф, изменился", – написала артистка. Она отметила, что учится воспринимать пищу как источник энергии.

alyona alyona подчеркнула, что для достижения цели перешла на трехразовое питание и значительно сократила количество углеводов.

В июне 2020 года alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За первый месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

В сентябре артистка принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". По словам певицы, она хотела доказать всем, что "пышкам подвластны любые па".

16 сентября alyona alyona в микроблоге обнародовала снимки, сделанные во время фотосессии для рекламы женского белья больших размеров.