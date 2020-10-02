alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать

Украинская певица alyona alyona призвала подписчиц не обесценивать свое тело.

alyona alyona: Посмотри, какой объем прекрасного есть в тебе Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona считает, что любой объем женской груди прекрасен. Об этом она написала 1 октября в Instagram.

"Посмотри, какой объем прекрасного есть в тебе. Когда слышу, что кто-то обесценивает себя и свое тело, хочет увеличить или уменьшить грудь, я просто не могу спокойно на это реагировать", – заявила певица.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За первый месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

В сентябре артистка принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". По словам певицы, она хотела доказать всем, что "пышкам подвластны любые па".

16 сентября alyona alyona в микроблоге обнародовала снимки, сделанные во время фотосессии для рекламы женского белья больших размеров.