alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать

Украинская рэп-певица alyona alyona считает, что любой объем женской груди прекрасен. Об этом она написала 1 октября в Instagram.
"Посмотри, какой объем прекрасного есть в тебе. Когда слышу, что кто-то обесценивает себя и свое тело, хочет увеличить или уменьшить грудь, я просто не могу спокойно на это реагировать", – заявила певица.
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Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! * Дівчата, цей пост знову для вас Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати * Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! В цьому вам допоможуть @brabrabra.ua Від них дівчата повертаються набагато щасливішими, перевірено на собі * Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з такою білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись * Ps. У сторіз чекайте крутий розіграш від мене та @brabrabra.ua
alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За первый месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.
В сентябре артистка принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". По словам певицы, она хотела доказать всем, что "пышкам подвластны любые па".
16 сентября alyona alyona в микроблоге обнародовала снимки, сделанные во время фотосессии для рекламы женского белья больших размеров.