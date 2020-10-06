В косухе и с темной помадой. alyona alyona предстала в образе рокерши в клипе на ремикс трека "Дикі танці". Видео
Украинская певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Дикі танці". В ролике она предстала в образе рокерши. "Такую версию трека "Дикі танці" вы еще не слышали и в таком образе вы точно меня не видели! Представляю вам мое новое видео и ремикс-версию трека от Александра Чайковского", – написала певица в аннотации к ролику. alyona alyona появилась в кадре в куртке-косухе и с темной помадой. В отдельных кадрах она едет на мотоцикле. В ролике использована анимация.
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