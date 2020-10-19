alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"

Украинская певица alyona alyona назвала любовь к яркой одежде в подростковом возрасте пересамовыражением.

Украинская рэп-певица alyona alyona призналась, что в школьные годы любила одеваться ярко, выбирая при этом нестандартные вещи. Об этом она рассказала в интервью "1+1".

По словам артистки, это было с ее стороны пересамовыражение.

"Ты и так не такая, как все, но я еще и показывала – да, я не такая, как все", – поделилась артистка.

Она отметила, что родители не разделяли ее предпочтения при выборе одежды.

"Я любила все цветное, полосатое. Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду. Если идешь со мной в центр – не одевайся так", – рассказала alyona alyonа.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".