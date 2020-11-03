  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре

По словам украинской рэп-исполнительницы alyona alyona, проработав уборщицей туалетов три дня, она не выдержала и уволилась.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в интервью ведущей Маше Ефросининой, которое вышло 30 октября на ее YouTube-канале, рассказала, как работала уборщицей в одном из бизнес-центров, расположенных на Лукьяновке в Киеве.

"Я когда-то уборщицей работала – проработала три дня, мне хватило. Чаще всего я убирала в туалетах, и поняла, что мужчины – очень аккуратные люди, а женский туалет – это бомжарня. Ненавижу женщин!" – рассказала она.

По словам артистки, в женском туалете всегда было раз в 10 грязнее, чем в мужском.

Певица отметила, что уволилась, не став даже забирать деньги за проделанную работу.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".