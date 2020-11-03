  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится

По словам украинской рэп-исполнительницы alyona alyona, ей хочется ощущать себя в объятиях мужчины маленькой девочкой.

alyona alyona: Я "рамистая" – и мне нравится, когда у человека есть "рама" Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в интервью ведущей Маше Ефросининой, которое вышло 30 октября на ее YouTube-канале, рассказала, что ей нравятся мужчины "с рамой".

"Я люблю таких – вкусненьких чуть-чуть, чтобы было за что там полапать. Ну чтобы мягенько было. И чтобы рама была. Вот я такая "рамистая" – и мне нравится, когда у человека есть "рама". Ну, типа, что у меня плечи больше, чем бедра", – призналась певица.

По словам alyona alyona, ей хочется ощущать себя в объятиях мужчины маленькой ранимой девочкой.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".

21 октября 2020 года рассказала о предательстве бывшего парня, который заявил, что не видит с ней общего будущего.