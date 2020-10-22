аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда

По словам украинской певицы alyona alyona, экс-бойфренд признался, что не видит с ней совместного будущего, назвав женщиной в теле.

Украинская рэп-певица alyona alyona пережила предательство со стороны бывшего парня. Об этом она впервые рассказала 21 октября в Instagram, записав откровенную историю на видео.

По словам артистки, экс-бойфренд во время одной из встреч заявил, что не видит совместного будущего с ней.

"Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Я не могла понять, почему. На это он ответил: "Ты – женщина в теле. Спустя годы, когда тебе будет за 40, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. А я молодой, горячий – и не хотел бы, чтобы в будущем мне пришлось за тобой присматривать, по больницам возить", – рассказала о пережитом певица.

alyona alyona призналась, что эти слова ее ранили, но она не могла никому об этом рассказать.

"Мне казалось, что все согласятся с ним", – заявила она.

alyona alyona отметила, что на самом деле ей тогда надо было обратиться к психологу и не носить все в себе. Артистка призвала фолловеров не молчать о проблемах и не стесняться обращаться за помощью к психологу.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".

19 октября 2020 года певица заявила, что возобновила тренировки и наладила питание, чтобы похудеть.