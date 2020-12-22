"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой

Украинская певица alyona alyona 22 декабря в Instagram опубликовала фотографии, на которых запечатлена с волосами на лице.
На заглавном снимке артиста позирует с бородкой, а на втором фото демонстрирует усы.
По словам певицы, она не понаслышке знакома с проблемой растительности на лице.
"Давно стало нормой показывать волосы на ногах, под руками или в пикантных местах. А что, если волосы растут на лице?" – подписала снимки артистка.
По словам alyona alyona, для себя она давно нашла решение этого вопроса, но не сразу избавилась от самих воспоминаний, связанных с этой особенностью.
"Принять себя и отпустить все, что прятала, было лучшим решением в моей жизни. Я бесконечно рада, что могу делиться, просто говорить о каких-то особенных вопросах, не дожидаясь советов или сочувствия, не боясь осуждения. Просто говорить. Потому что хочется, чтобы вы знали несколько больше", – написала артистка.
"Как смело. Многие боятся об этом говорить", – отреагировали подписчики.
"Внешность человека – его личное дело. Бодипозитив, вперед", – прокомментировали публикацию фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
alyona alyona (Алена Савриненко) стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.
В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".
В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".