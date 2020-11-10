"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona показала в Instagram черно-белую фотосессию, для которой примерила классический образ. Она позировала с распущенными волосами, в черном брючном костюме и светлых туфлях-лодочках на шпильке, а также в платье с разрезом.
"У человека много разных лиц... Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, только по тому, как они выглядят. Но полюбили ли бы вы меня, если бы в первом клипе я выглядела вот так?" – спросила она.
Подписчики прокомментировали пост.
"Очень идет такой стиль", – написала sashatolskaya.
"Очень женственно", – отметила alyonkasher.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".