alyona alyona показала семейное застолье на Рождество

По словам украинской певицы alyona alyona, Рождество – это возможность уделить внимание семье и проведать родных.

alyona alyona: Рождественские праздники – это о семейных традициях Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская певица alyona alyona 6 января разместила в сети фото, на котором запечатлена в кругу семьи на Рождество.

Певица вместе с родными позирует на фоне обеденного стола, на котором стоят угощения.

"Вас поздравляет вся моя семья и хочет напомнить, что рождественские праздники – это о семейных традициях, это возможность проведать родных и уделить внимание семье", – написала певица.

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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савриненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.



В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".



В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".