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17 января, 2021
 
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alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза

Украинская исполнительница alyona alyona выиграла €15 тыс. за победу в двух номинациях премии Music Moves Europe Talent Awards.

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До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду
До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards. Об этом говорится на сайте премии, а также на Facebook-странице Министерства культуры и информполитики Украины.

Кроме Савраненко, премию получили еще семь музыкантов. Кроме того, украинка дополнительно получила награду Public Choice Award. Кроме 10 тыс. призового вознаграждения, она получает 5 тыс. и приглашение на съемки лайв-сессии в студии Deezer в Париже.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2558617690930066

"Мне очень приятно, что организаторы учли мою кандидатуру, ведь это позволило не только познакомиться с признанными исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну на большую аудиторию. На фотографии вы можете увидеть тех артистов, которых можно рассмотреть для пополнения своей музыкальной подборки, они действительно крутые", – отметила исполнительница в своем Instagram.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".

Теги: Украина, музыка, культура, Европейский союз, рэп, alyona alyona
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