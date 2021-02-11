Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2021
 
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"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300

Украинская певица alyona alyona во время отдыха в Египте остановилась в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе.

alyona alyona: Зато от бассейна хлором не несло. Счастье
alyona alyona: Зато от бассейна хлором не несло. Счастье
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona осталась недовольна отдыхом в Египте, пять дней которого в режиме all inclusive обошлись ей в $300 (около 8,3 тыс. грн). Об этом она сообщила 10 февраля в Instagram.

"Я никогда не путешествовала all inclusiv. Не знала, что будет. Просто хотелось на пять дней изменить картинку перед глазами за тот бюджет и в то время", – объяснила alyona alyona свой выбор. 

По словам певицы, она вместе с другом остановилась в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе.  

"Нас встретил откровенно грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе по-хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться. Все постоянно хотят тебе что-то впарить и злятся, когда слышат: "Нет", – поделилась впечатлениями артистка.

Певица призналась, что питание в отеле ей тоже не понравилось.

"Еды вроде бы много, но что-то как-то так не очень все это в комплексе. Рыба через день. Все разбавлено водой и либо супер-сладкое, или никакое", – объяснила она.

Описывая свой номер в отеле, артистка сообщила, что во время дождя вода лилась в комнату и пожаловалась на комаров.

"Зато от бассейна хлором не несло. Счастье. Радуюсь, что оптимистка. Загорела. Привезла маме с папой пахлавы и манго. Все счастливы. Это главное", – подытожила она.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards.

Теги: Египет, Шарм-эль-Шейх, отдых, alyona alyona
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