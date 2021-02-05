alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры

Украинская певица alyona alyona анонсировала розыгрыш кроссовок среди тех, кто ответ на 90 вопросов проекта "Цифрограм" от Министерства цифровой трансформации Украины.

Украинская певица alyona alyona презентовала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм", созданном Министерством цифровой трансформации Украины. Об этом она сообщила 5 февраля на своей странице в Instagram.

"Протестуйся сам і передай своїм батькам,

"Дія.Цифрова освіта" запустила "Цифрограм".

Там дуже просто без напрягів перевірити свій скіл,

Чи відрізняєш в інтернеті рукавиці від носків.

Дуже легко через тест пізнаєш ти свій результат,

Зможеш додати професійний в резюме сертифікат.

Хай не бояться інтернету бабусі і дідусі.

Просто загугли "Цифрограм", він вже доступний для усіх", – поет артистка.

alyona alyona отметила, что все, кто пройдет тест на цифровую грамотность, имеют возможность выиграть кроссовки. Для этого необходимо опубликовать сертификат о прохождении теста в Instagram Stories, отметить в публикации партнеров проекта и подписаться на их страницы.

"Результаты будут 15 февраля", – подытожила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook отметило, что целью проекта является цифровая грамотность населения.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.



В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".



В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards.

"Цифрограм" состоит из 90 вопросов, ответы на которые займут примерно 30-40 минут, отмечается в пресс-релизе Миницифры.