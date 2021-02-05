Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2021
 
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alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры

Украинская певица alyona alyona анонсировала розыгрыш кроссовок среди тех, кто ответ на 90 вопросов проекта "Цифрограм" от Министерства цифровой трансформации Украины.

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alyona alyona: Протестуйся сам і передай своїм батькам
alyona alyona: Протестуйся сам і передай своїм батькам
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona презентовала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм", созданном Министерством цифровой трансформации Украины. Об этом она сообщила 5 февраля на своей странице в Instagram.

"Протестуйся сам і передай своїм батькам,

"Дія.Цифрова освіта" запустила "Цифрограм".

Там дуже просто без напрягів перевірити свій скіл,

Чи відрізняєш в інтернеті рукавиці від носків.

Дуже легко через тест пізнаєш ти свій результат,

Зможеш додати професійний в резюме сертифікат.

Хай не бояться інтернету бабусі і дідусі.

Просто загугли "Цифрограм", він вже доступний для усіх", – поет артистка.

alyona alyona отметила, что все, кто пройдет тест на цифровую грамотность, имеют возможность выиграть кроссовки. Для этого необходимо опубликовать сертификат о прохождении теста в Instagram Stories, отметить в публикации партнеров проекта и подписаться на их страницы.

"Результаты будут 15 февраля", – подытожила артистка.

Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook отметило, что целью проекта является цифровая грамотность населения.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/2660882660734921/

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards.

"Цифрограм" состоит из 90 вопросов, ответы на которые займут примерно 30-40 минут, отмечается в пресс-релизе Миницифры.

Теги: Украина, кроссовки, alyona alyona, Министерство цифровой трансформации
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