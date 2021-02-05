alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры

Украинская певица alyona alyona презентовала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм", созданном Министерством цифровой трансформации Украины. Об этом она сообщила 5 февраля на своей странице в Instagram.
"Протестуйся сам і передай своїм батькам,
"Дія.Цифрова освіта" запустила "Цифрограм".
Там дуже просто без напрягів перевірити свій скіл,
Чи відрізняєш в інтернеті рукавиці від носків.
Дуже легко через тест пізнаєш ти свій результат,
Зможеш додати професійний в резюме сертифікат.
Хай не бояться інтернету бабусі і дідусі.
Просто загугли "Цифрограм", він вже доступний для усіх", – поет артистка.
alyona alyona отметила, что все, кто пройдет тест на цифровую грамотность, имеют возможность выиграть кроссовки. Для этого необходимо опубликовать сертификат о прохождении теста в Instagram Stories, отметить в публикации партнеров проекта и подписаться на их страницы.
"Результаты будут 15 февраля", – подытожила артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook отметило, что целью проекта является цифровая грамотность населения.
До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
Она стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.
В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes "30 до 30" в двух категориях – "Развлечения" и "Знаменитости".
В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев "30 до 30".
В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards.
"Цифрограм" состоит из 90 вопросов, ответы на которые займут примерно 30-40 минут, отмечается в пресс-релизе Миницифры.