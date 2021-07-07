"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной

alyona alyona: Лишь единицы восхищаются тем, что мы в шаге от освоения другой планеты, а миллионы – известным именем на своих трусах Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Когда вещи, которыми владеешь ты, начинают есть тебя – я слышу шум!" – написала alyona alyona и пустилась в долгие размышления об обществе потребления, где бренды важнее людей.

"Лишь единицы восхищаются тем, что мы в шаге от освоения другой планеты, а миллионы – известным именем на своих трусах. Многие бренды и компании, сами того не осознавая, пришли к тому, что выращивают в людях чересчур потребительское зерно", – считает певица.

alyona alyona подчеркнула, что не настаивает на том, что надо отказываться от "вещей, одежды и положения в обществе", но призывает в погоне за брендами не забывать о главном.

"Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или совсем отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдовозможности в глазах окружающих", – резюмировала певица.

За два часа пост исполнительницы набрал более 15 500 лайков.

"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик", – оставил комментарий пользователь с ником zirkova_mavpa.

"Ты же наша прелесть", – написала afrodisha.

"Смело", – оценила снимок mariyatyshchenko.