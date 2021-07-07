Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
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"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной

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alyona alyona: Лишь единицы восхищаются тем, что мы в шаге от освоения другой планеты, а миллионы известным именем на своих трусах
alyona alyona: Лишь единицы восхищаются тем, что мы в шаге от освоения другой планеты, а миллионы – известным именем на своих трусах
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona выставила в Instagram свое новое фото – в телесном нижнем белье. Тело 30-летний певицы украшено цветами.

"Когда вещи, которыми владеешь ты, начинают есть тебя – я слышу шум!" – написала alyona alyona и пустилась в долгие размышления об обществе потребления, где бренды важнее людей.

"Лишь единицы восхищаются тем, что мы в шаге от освоения другой планеты, а миллионы – известным именем на своих трусах. Многие бренды и компании, сами того не осознавая, пришли к тому, что выращивают в людях чересчур потребительское зерно", – считает певица.

alyona alyona подчеркнула, что не настаивает на том, что надо отказываться от "вещей, одежды и положения в обществе", но призывает в погоне за брендами не забывать о главном.

"Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или совсем отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдовозможности в глазах окружающих", – резюмировала певица.

За два часа пост исполнительницы набрал более 15 500 лайков.

"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик", – оставил комментарий пользователь с ником zirkova_mavpa.

"Ты же наша прелесть", – написала afrodisha.

"Смело", – оценила снимок mariyatyshchenko.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

Теги: бренд, певица, alyona alyona
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