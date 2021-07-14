Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona

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alyona alyona скрывает имя бойфренда, поскольку, по ее словам, не готова делиться этим с поклонниками
alyona alyona скрывает имя бойфренда, поскольку, по ее словам, не готова делиться этим с поклонниками
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona встречается с блогером и рэпером из Днепра по имени Денис. Об этом стало известно из программы "Викриття" ("Разоблачение") на YouTube-канале "Новини.LIVE".

Журналисты утверждают, что встретили 30-летнюю певицу на Печерске в Киеве в сопровождении "белокурого парня в неформальной одежде" и попытались узнать о нем подробности. В программе показаны кадры, как alyona alyona садится в такси с худым светловолосым мужчиной. Это и есть ее парень, настаивают авторы программы.

По их информации, это TikTok-блогер и начинающий рэпер с ником Yoxden, который выкладывает в сеть юмористические ролики, в которых играет роль пенсионеров, бомжов, наркоманов и так далее. По данным журналистов, Денис работает в компании одного из интернет-провайдеров.

Напомним, в конце июня alyona alyona сообщила, что переезжает жить к своему бойфренду. Имени мужчины певица не назвала, объяснив это тем, что все еще не готова познакомить поклонников со своим избранником. В качестве иллюстрации к заявлению певица разместила фото, на котором запечатлены ноги ее избранника с зеленым педикюром. alyona alyona позировала в кадре, прижимая стопы возлюбленного к лицу.

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По словам авторов программы, это и есть новый возлюбленный певицы. Скриншот: yoxden / Instagram

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В апреле певица рассказывала, что снимает жилье вместе со своей подругой.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Теги: семья, рэп, блогеры, певица, alyona alyona, блогер
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