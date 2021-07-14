"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona

alyona alyona скрывает имя бойфренда, поскольку, по ее словам, не готова делиться этим с поклонниками Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Журналисты утверждают, что встретили 30-летнюю певицу на Печерске в Киеве в сопровождении "белокурого парня в неформальной одежде" и попытались узнать о нем подробности. В программе показаны кадры, как alyona alyona садится в такси с худым светловолосым мужчиной. Это и есть ее парень, настаивают авторы программы.

По их информации, это TikTok-блогер и начинающий рэпер с ником Yoxden, который выкладывает в сеть юмористические ролики, в которых играет роль пенсионеров, бомжов, наркоманов и так далее. По данным журналистов, Денис работает в компании одного из интернет-провайдеров.

Напомним, в конце июня alyona alyona сообщила, что переезжает жить к своему бойфренду. Имени мужчины певица не назвала, объяснив это тем, что все еще не готова познакомить поклонников со своим избранником. В качестве иллюстрации к заявлению певица разместила фото, на котором запечатлены ноги ее избранника с зеленым педикюром. alyona alyona позировала в кадре, прижимая стопы возлюбленного к лицу.