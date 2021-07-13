Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Я не интересовалась, кто там что с "Кастой" еще делает". alyona alyona прокомментировала фит с российской группой

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alyona alyona отметила, что принципиально не ездила в Россию ни на интервью, ни с концертами, хотя "предложений вагон"
alyona alyona отметила, что принципиально не ездила в Россию ни на интервью, ни с концертами, хотя "предложений вагон"
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona спустя месяц после презентации совместного клипа с российской группой "Каста" высказалась об этом сотрудничестве. Свое заявление артистка обнародовала 12 июля в Instagram.

"А теперь о моем фите с "Кастой". Я поклонница их творчества с 2000-х годов. И стала еще большей после того, как они начали бороться за свою свободу. Как и мы это делаем много лет. И как теперь приходится это делать исполнителям из Беларуси. Далеко не у всех артистов хватает мужества выходить на митинги в своих странах, выражая собственную позицию, писать песни на болезненные темы, а не только о любви, веселье, расставании", – написала артистка.

По словам alyona alyona, "Каста" – одна из немногих российских групп, которая "открыто протестует против путинского режима" и выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси.

"Мне предлагают и предлагали коллаборации десятки артистов из России, но я отказывала им и озвучивала свою позицию, согласилась только на фит с "Кастой". Сложилось так, что некоторые СМИ и деятели, желающие хайпа, почти через полгода после выхода нашего фита решили возложить на меня ответственность за отношения "Касты" с другими артистами (речь идет о том, что в альбоме "Касты" присутствуют [российские певицы] Баста и Рем Дигга). Какая хорошая манипуляция и инфоповод! Не разбираясь в деталях, бросать кости для людей – пусть грызут. Я не интересовалась лично, кто там что с "Кастой" еще делает, кто будет в альбоме, даже об [украинском певце Иване] Дорне узнала за пару дней до выхода трека. Но не в этом суть. Имея полную картину на руках, я делаю выводы, что мой с ними фит – единственный и последний c артистом из России. Даже оппозиционным", – написала украинская певица.

alyona alyona отметила, что принципиально не ездила в Россию ни на интервью, ни с концертами, хотя "предложений вагон".

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

17 июня состоялась премьера совместного клипа певицы с российской группой "Каста". В съемках также принял участие украинский певец Иван Дорн, известный своей неоднозначной позицией по поводу вооруженной агрессии Росси против Украины. Поклонники alyona alyona осудили ее за сотрудничество с этими артистами.

30 июня в разговоре с украинскими активистами, который происходил в Киеве во время автограф-сессии, певица, комментируя совместный клип с "Кастой", заявила, что "влипла в неприятности" и больше не будет работать с российскими артистами.

Теги: Украина, скандал, певица, alyona alyona
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