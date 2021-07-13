"Я не интересовалась, кто там что с "Кастой" еще делает". alyona alyona прокомментировала фит с российской группой

alyona alyona отметила, что принципиально не ездила в Россию ни на интервью, ни с концертами, хотя "предложений вагон" Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"А теперь о моем фите с "Кастой". Я поклонница их творчества с 2000-х годов. И стала еще большей после того, как они начали бороться за свою свободу. Как и мы это делаем много лет. И как теперь приходится это делать исполнителям из Беларуси. Далеко не у всех артистов хватает мужества выходить на митинги в своих странах, выражая собственную позицию, писать песни на болезненные темы, а не только о любви, веселье, расставании", – написала артистка.

По словам alyona alyona, "Каста" – одна из немногих российских групп, которая "открыто протестует против путинского режима" и выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси.

"Мне предлагают и предлагали коллаборации десятки артистов из России, но я отказывала им и озвучивала свою позицию, согласилась только на фит с "Кастой". Сложилось так, что некоторые СМИ и деятели, желающие хайпа, почти через полгода после выхода нашего фита решили возложить на меня ответственность за отношения "Касты" с другими артистами (речь идет о том, что в альбоме "Касты" присутствуют [российские певицы] Баста и Рем Дигга). Какая хорошая манипуляция и инфоповод! Не разбираясь в деталях, бросать кости для людей – пусть грызут. Я не интересовалась лично, кто там что с "Кастой" еще делает, кто будет в альбоме, даже об [украинском певце Иване] Дорне узнала за пару дней до выхода трека. Но не в этом суть. Имея полную картину на руках, я делаю выводы, что мой с ними фит – единственный и последний c артистом из России. Даже оппозиционным", – написала украинская певица.

alyona alyona отметила, что принципиально не ездила в Россию ни на интервью, ни с концертами, хотя "предложений вагон".