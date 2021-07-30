"Супер чудо позитив!" alyona alyona запускает курс по "правильному" отдыху

Те, кто пройдут курс, по словам alyona alyona, смогут, например, на глаз определить возраст "рыбки соленой, вяленой, покупаем недорого" Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"После моего курса вы сможете правильно и профессионально отдыхать по методике Алены Савраненко [настоящее имя певицы]", – написала alyona alyona.

30-летняя артистка уточнила, что курс включает в себя три пакета – стартовый, расширенный и профессиональный. Те, кто пройдут курс, научатся, по словам певицы, в том числе следующему:

как на глаз определить возраст "рыбки соленой, вяленой, покупаем недорого";

как спрятать вещи в полотенце так, чтобы плавать не только вдоль берега;

незаметно проносить электрическую плиту в номер отеля;

узнают контакты людей, с которыми можно завести курортный роман;

получат точные координаты места, где можно прилечь на пляже без бабушек, которые там с пяти утра.

Пост певицы за несколько часов набрал больше 12,5 лайков.

"Это самая прикольная реклама, которую я прочел за последнее время", – оставил комментарий dom0tori.

"Алена, вы – супер чудо позитив! Так не смеялась давно", – призналась irisha13irisha.

"А какое-то удостоверение после обучения будет? Практические задания, обратная связь, проверка домашек?" – поинтересовалась kristinakopiraiter.