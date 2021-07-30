Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2021
 
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"Супер чудо позитив!" alyona alyona запускает курс по "правильному" отдыху

Те, кто пройдут курс, по словам alyona alyona, смогут, например, на глаз определить возраст "рыбки соленой, вяленой, покупаем недорого"
Те, кто пройдут курс, по словам alyona alyona, смогут, например, на глаз определить возраст "рыбки соленой, вяленой, покупаем недорого"
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona запускает свой "профессиональный курс по отдыху". Об этом она заявила 29 июля в Instagram.

"После моего курса вы сможете правильно и профессионально отдыхать по методике Алены Савраненко [настоящее имя певицы]", – написала alyona alyona.

30-летняя артистка уточнила, что курс включает в себя три пакета – стартовый, расширенный и профессиональный. Те, кто пройдут курс, научатся, по словам певицы, в том числе следующему:

  • как на глаз определить возраст "рыбки соленой, вяленой, покупаем недорого";
  • как спрятать вещи в полотенце так, чтобы плавать не только вдоль берега;
  • незаметно проносить электрическую плиту в номер отеля;
  • узнают контакты людей, с которыми можно завести курортный роман;
  • получат точные координаты места, где можно прилечь на пляже без бабушек, которые там с пяти утра.

Пост певицы за несколько часов набрал больше 12,5 лайков.

"Это самая прикольная реклама, которую я прочел за последнее время", – оставил комментарий dom0tori.

"Алена, вы – супер чудо позитив! Так не смеялась давно", – призналась irisha13irisha.

"А какое-то удостоверение после обучения будет? Практические задания, обратная связь, проверка домашек?" – поинтересовалась kristinakopiraiter.

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

Теги: рэп, певица, отдых, alyona alyona
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