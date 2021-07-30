"Супер чудо позитив!" alyona alyona запускает курс по "правильному" отдыху

"После моего курса вы сможете правильно и профессионально отдыхать по методике Алены Савраненко [настоящее имя певицы]", – написала alyona alyona.
30-летняя артистка уточнила, что курс включает в себя три пакета – стартовый, расширенный и профессиональный. Те, кто пройдут курс, научатся, по словам певицы, в том числе следующему:
Пост певицы за несколько часов набрал больше 12,5 лайков.
"Это самая прикольная реклама, которую я прочел за последнее время", – оставил комментарий dom0tori.
"Алена, вы – супер чудо позитив! Так не смеялась давно", – призналась irisha13irisha.
"А какое-то удостоверение после обучения будет? Практические задания, обратная связь, проверка домашек?" – поинтересовалась kristinakopiraiter.
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alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.
12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.