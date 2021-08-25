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25 августа, 2021
 
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"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото

О разводе с женой Фонаревой Вакарчук сообщил в начале лета 2021 года
О разводе с женой Фонаревой Вакарчук сообщил в начале лета 2021 года
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

46-летний украинский певец, музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" и бывший нардеп двух созывов Святослав Вакарчук скрывал рождение первенца около трех месяцев. Об этом 25 августа написало издание Zaxid.net.

Авторы публикации со ссылкой на информацию из собственных источников пишут, что Вакарчук стал отцом еще в мае 2021 года. 

"Мать ребенка зовут Евгения, она на семь лет моложе Святослава Вакарчука, работает в команде группы "Океан Ельзи", – говорится в материале. 

https://www.facebook.com/ZaxidNet/posts/4701275956560600

О том, что Вакарчук впервые стал отцом, украинские СМИ написали 25 августа. После публикации новости о рождении сына эту информацию официально подтвердила на своей странице в Facebook менеджер "Океану Ельзи" Виктория Хоменко.

В своем заявлении она отказалась называть какие-либо подробности, связанные с рождением ребенка у Вакарчука, но подчеркнула, что он родился не 19 августа, как со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило в своем Talegram-канале издание "Страна".

https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/posts/4496236623730428

На сайте "Новини.Live" 25 августа сообщается, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов. 

В статье отмечается, что в мае 2021 года Яцута снимала для "Океану Ельзи" клип на песню "В небі жене", в тот же период времени ее видели с округлившемся животом на публичных мероприятиях.

У Яцуты есть дочь от первого брака София. Ее отец – режиссер Денис Сонин. 

Представители пары не комментируют опубликованную в СМИ информацию.

Фото: Jane Yatsuta / Facebook
Фото: Jane Yatsuta / Facebook

Контекст:

В апреле 2021 года Вакарчук постил в своем микроблоге в Instagram фото своей жены Ляли Фонаревой, а уже 2 июня заявил, что их с супругой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с Фонаревой личному пространству, но не назвал причины расставания.

Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.

12 июня Telegram-канал "Культурная прачечная" сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове. В тот же день пресс-служба артиста заявила, что на самом деле во Львове певец был со взрослой дочерью Фонаревой.

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, дети, скандал, беременность, семья
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