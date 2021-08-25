"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото

О разводе с женой Фонаревой Вакарчук сообщил в начале лета 2021 года Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Авторы публикации со ссылкой на информацию из собственных источников пишут, что Вакарчук стал отцом еще в мае 2021 года.

"Мать ребенка зовут Евгения, она на семь лет моложе Святослава Вакарчука, работает в команде группы "Океан Ельзи", – говорится в материале.

О том, что Вакарчук впервые стал отцом, украинские СМИ написали 25 августа. После публикации новости о рождении сына эту информацию официально подтвердила на своей странице в Facebook менеджер "Океану Ельзи" Виктория Хоменко.

В своем заявлении она отказалась называть какие-либо подробности, связанные с рождением ребенка у Вакарчука, но подчеркнула, что он родился не 19 августа, как со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило в своем Talegram-канале издание "Страна".

На сайте "Новини.Live" 25 августа сообщается, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

В статье отмечается, что в мае 2021 года Яцута снимала для "Океану Ельзи" клип на песню "В небі жене", в тот же период времени ее видели с округлившемся животом на публичных мероприятиях.

У Яцуты есть дочь от первого брака София. Ее отец – режиссер Денис Сонин.

Представители пары не комментируют опубликованную в СМИ информацию.