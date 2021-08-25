46-летний Вакарчук впервые стал отцом

Имя матери ребенка не называется.
В Telegram-канале издания "Страна" отмечается, что возлюбленная Вакарчука родила сына еще 19 августа. Также сообщается, что она является сотрудницей кинопродюсерской компании, которая снимает рекламу для зарубежных брендов, а также клипы и сериалы. В публикации подчеркивается, что Вакарчук состоит в отношениях с матерью своего ребенка около года.
Пресс-служба Вакарчука попросила относиться с уважением к решению артиста и матери его ребенка не разглашать подробности их личной жизни.
2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что их с супругой Лялей Фонаревой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с экс-супругой личному пространству, но не назвал причины расставания.
Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.
12 июня Telegram-канал "Культурная прачечная" сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук якобы состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове.