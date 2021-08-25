46-летний Вакарчук впервые стал отцом

Имя матери ребенка не называется.

В Telegram-канале издания "Страна" отмечается, что возлюбленная Вакарчука родила сына еще 19 августа. Также сообщается, что она является сотрудницей кинопродюсерской компании, которая снимает рекламу для зарубежных брендов, а также клипы и сериалы. В публикации подчеркивается, что Вакарчук состоит в отношениях с матерью своего ребенка около года.

Пресс-служба Вакарчука попросила относиться с уважением к решению артиста и матери его ребенка не разглашать подробности их личной жизни.