Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом

"Планируем мы на долго, но как оно будет, никто не знает. В ближайшие три года у нас в планах выпуск двух альбомов. Новый альбом "Океану Ельзи" выйдет весной, а еще планируем выпустить пластинку-сюрприз осенью", – сказал музыкант.

Он сообщил, что группа планирует тур по Украине, а также за рубежом.

"Это у нас займет, как всегда, два года. Ну, а дальше мы так или иначе уже будем думать, как отпраздновать 30-летие группы "Океан Ельзи". Если для нации это звучит гордо, то для группы это звучит страшно – что нам так много лет", – отметил Вакарчук.

Он добавил, что в 2022 году The Rolling Stones исполнится 60 лет и что группе "Океан Ельзи" "еще есть куда двигаться".