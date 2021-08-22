Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом

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Вакарчук заявил, что "Океану Ельзи" еще есть куда двигаться
Вакарчук заявил, что "Океану Ельзи" еще есть куда двигаться
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью "Фактам", которое было опубликовано 20 августа, рассказал о планах на несколько лет.

"Планируем мы на долго, но как оно будет, никто не знает. В ближайшие три года у нас в планах выпуск двух альбомов. Новый альбом "Океану Ельзи" выйдет весной, а еще планируем выпустить пластинку-сюрприз осенью", – сказал музыкант.

Он сообщил, что группа планирует тур по Украине, а также за рубежом.

"Это у нас займет, как всегда, два года. Ну, а дальше мы так или иначе уже будем думать, как отпраздновать 30-летие группы "Океан Ельзи". Если для нации это звучит гордо, то для группы это звучит страшно – что нам так много лет", – отметил Вакарчук.

Он добавил, что в 2022 году The Rolling Stones исполнится 60 лет и что группе "Океан Ельзи" "еще есть куда двигаться".

Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) в 1975 году. В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Теги: Украина, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, музыкант, альбом, The Rolling Stones
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