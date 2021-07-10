Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2021
 
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"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей

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Мусиенко ездит с проектом Вакарчука "Оранжерея"
Мусиенко ездит с проектом Вакарчука "Оранжерея"
Фото: vitalinamusiienko / Instagram

8 июля авторы программы "Разоблачение", выходящей на YouTube-канале "Новини.LIVE", заявили, что у певца Святослава Вакарчука может быть роман с 23-летней артисткой Виталиной Мусиенко. Певец прокомментировал "Обозревателю" эти слухи.

Мусиенко была в команде Вакарчука в вокальном шоу "Голос країни". Сейчас она вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".

9 июля Вакарчук устроил брифинг для СМИ на фестивале Atlas Weekend. Журналисты поинтересовались его отношениями с Мусиенко. Вакарчук ответил, что поддерживает с ней "активные творческие отношения".

На уточняющий вопрос о личных связях, Вакарчук сначала спросил: "Что вы имеете в виду?", а потом начал "отнекиваться". Артист попросил не начинать эту тему. "Это слухи дурные, их не надо комментировать", – отреагировал он.

"Я взрослый человек", – добавил музыкант.

Контекст:

12 июня 2021 года Вакарчук заявил, что их с супругой Лялей Фонаревой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с экс-супругой личному пространству, но не назвал причины расставания.

Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.

12 июня Telegram-канал "Культурная прачечная" сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук якобы состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове.

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, певец
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