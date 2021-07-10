"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей

Мусиенко была в команде Вакарчука в вокальном шоу "Голос країни". Сейчас она вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".

9 июля Вакарчук устроил брифинг для СМИ на фестивале Atlas Weekend. Журналисты поинтересовались его отношениями с Мусиенко. Вакарчук ответил, что поддерживает с ней "активные творческие отношения".

На уточняющий вопрос о личных связях, Вакарчук сначала спросил: "Что вы имеете в виду?", а потом начал "отнекиваться". Артист попросил не начинать эту тему. "Это слухи дурные, их не надо комментировать", – отреагировал он.

"Я взрослый человек", – добавил музыкант.