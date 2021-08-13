Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
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"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж

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Jerry Heil: Когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, существует компромисс
Jerry Heil: Когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, существует компромисс
Фото: thejerryheil / Instagram

25-летняя украинская певица Jerry Heil стала главной героиней свадебной церемонии, во время которой сама себе призналась в любви. Об этом она сообщила 13 августа в Instagram, разместив фрагмент видео, записанного во время необычной церемонии.

Певица во время свадьбы была в белом наряде.

"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – написала артистка.

Также певица показала, как сама себе признавалась в любви.

"Нужно понять, что единственный, самый надежный человек в твоей жизни – это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я просто хочу сказать себе, что я себя люблю. Желаю всем в этом мире принятия себя", – заявила артистка.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года артистка заявила, что в этом плане ее статус остается неизменным.

Теги: свадьба, певица, Jerry Heil
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