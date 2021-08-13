"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж

Jerry Heil: Когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, существует компромисс Фото: thejerryheil / Instagram

Певица во время свадьбы была в белом наряде.

"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – написала артистка.

Также певица показала, как сама себе признавалась в любви.

"Нужно понять, что единственный, самый надежный человек в твоей жизни – это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я просто хочу сказать себе, что я себя люблю. Желаю всем в этом мире принятия себя", – заявила артистка.