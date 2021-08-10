"Девочка выросла". Jerry Heil позировала в мокром белом лифе с фатой на голове

В комментариях к публикации певица написала, что снимки были сделаны во время репетиции празднования, не уточнив при этом, чего именно.

"Я сказала тук. Наша девочка выросла. 12-го приглашаю всех разделить со мной этот день", – заявила артистка.

Некоторые поклонники певицы предположили, что таким образом она анонсировала новую песню, а другие заподозрили, что артистка готовится к свадьбе.