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10 августа, 2021
 
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"Девочка выросла". Jerry Heil позировала в мокром белом лифе с фатой на голове

Jerry Heil: Я сказала тук
Jerry Heil: Я сказала тук
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 10 августа опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в воде в белом лифе, фате и пышной юбке из фатина.

В комментариях к публикации певица написала, что снимки были сделаны во время репетиции празднования, не уточнив при этом, чего именно.

"Я сказала тук. Наша девочка выросла. 12-го приглашаю всех разделить со мной этот день", – заявила артистка.

Некоторые поклонники певицы предположили, что таким образом она анонсировала новую песню, а другие заподозрили, что артистка готовится к свадьбе.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Теги: свадьба, купальник, мода и красота, певица, Jerry Heil
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