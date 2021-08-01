Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
Новости

"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" Jerry Heil засветила бедра и плоский живот

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil рассказала, что сбежала на несколько дней из города
Jerry Heil рассказала, что сбежала на несколько дней из города
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 31 июля поделилась снимками с курорта Санжейка Одесской области. На фото она позировала в ярко-салатовом бикини.

"Это музыкальный пост! Если приложить мои фото к ушку, то звучит песня "фоткайся сама, когда инстахазбенда нет", – шутливо подписала певица фото.

Jerry Heil рассказала, что сбежала на несколько дней из города, "где много говорят, но не знают зачем".

"Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото "до"). А завтра в 5.00 я за рулем квадроцикла отправлюсь в рассвет! Это все мне организовал отель. Потом расскажу, что за место такое – давайте сначала разведаем полностью! К осени мечтаю еще в Асканию метнуться", – отметила она.

"Какая же ты красивая", – отметила roronoa_morro.

"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" – спрашивает zakhariydzyuba.

"Какая же ты естественно прекрасная", – подчеркнула haterspatrol.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Теги: Одесская область, курорт, Jerry Heil, бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" Jerry Heil засветила бедра и плоский живот
"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" Jerry Heil засветила бедра и плоский живот
  Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте
  Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте
Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой
Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой
"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео
"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео
"Как же вы похожи". Ани Лорак показала новые фото с дочерью Софией
"Как же вы похожи". Ани Лорак показала новые фото с дочерью Софией
"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" Ефросинина надела необычные серьги. Фото
"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" Ефросинина надела необычные серьги. Фото
1 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
1 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом
Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом
Притула снова стал студентом
Притула снова стал студентом
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Фигурка идеальная, ножки – бомба". Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами
"Фигурка идеальная, ножки – бомба". Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами
"Решили возглавить "Квартал 95"?" Ляшко показал, как "круто иметь свои яйца"
"Решили возглавить "Квартал 95"?" Ляшко показал, как "круто иметь свои яйца"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS