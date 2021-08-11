Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете

По словам Миленькой, Талашко до 29 августа находится в отпуске, а с 1 сентября будет отстранен от работы. В этот же день в университете начнется проверка заявлений о сексуальных домогательствах, которые были озвучены его бывшими студентками в Facebook.

В состав рабочей группы войдут проректоры, заведующие кафедрами, юристы университета, а также представители студенческого самоуправления. Миленькая подчеркнула, что пока что не может назвать сроки окончания проверки.

По словам проректора, Талашко в разговоре с руководством университета "категорически опроверг все обвинения".

Миленькая призвала пострадавших прийти в их рабочую группу, чтобы "пообщаться лично", а также написать официальное заявление в полицию.