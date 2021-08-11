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11 августа, 2021
 
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Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете

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Талашко отрицает обвинения в домогательствах
Талашко отрицает обвинения в домогательствах
Фото: Ірина Сампан / Facebook

Звезда фильма "В бой идут одни "старики", 75-летний народный артист Украины и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко на время проверки информации о его возможных сексуальных домогательствах к бывшим студенткам будет отстранен от преподавательской деятельности. Об этом 10 августа в эфире "Громадського радіо" заявила проректор по научной работе этого учебного заведения Галина Миленькая.

По словам Миленькой, Талашко до 29 августа находится в отпуске, а с 1 сентября будет отстранен от работы. В этот же день в университете начнется проверка заявлений о сексуальных домогательствах, которые были озвучены его бывшими студентками в Facebook.

В состав рабочей группы войдут проректоры, заведующие кафедрами, юристы университета, а также представители студенческого самоуправления. Миленькая подчеркнула, что пока что не может назвать сроки окончания проверки.

По словам проректора, Талашко в разговоре с руководством университета "категорически опроверг все обвинения".

Миленькая призвала пострадавших прийти в их рабочую группу, чтобы "пообщаться лично", а также написать официальное заявление в полицию.

Контекст:

8 августа сценарист Богдан Панкрухин в Facebook обнародовал заявления бывших студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. 

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

9 августа Миленькая в комментарии "1+1" заявила, что ранее на домогательства со стороны Талашко официально никто не жаловался. "Никаких официальных бумаг, никаких заявлений, никаких даже устных сообщений никогда не поступало. Даже слухов по поводу этой темы я не слышала", – отметила проректор.

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.

Теги: секс-скандал, скандал, Владимир Талашко, домогательства
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