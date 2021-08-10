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10 августа, 2021
 
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Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Талашко отрицает, что у него было интимное общение с ученицами
Талашко отрицает, что у него было интимное общение с ученицами
Скриншот: ТСН / YouTube

Проректор по научной работе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Галина Мыленька 9 августа в эфире канала "1+1" прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах со стороны бывших студенток в адрес преподавателя этого учебного заведения, 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко.

"Никаких официальных бумаг, никаких заявлений, никаких даже устных сообщений никогда не поступало. Даже слухов по поводу этой темы я не слышала", – заявила Мыленька.

Комментарий проректора можно послушать начиная с 02.25.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

8 августа сценарист Богдан Панкрухин в Facebook обнародовал заявления бывших студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. В опубликованных им историях студентки описывали, где и каким образом их домогался Талашко. Так, Виктория Муштей сообщила, что Талашко сперва предложил подвезти ее до метро, а сам отвез к себе домой. Там он предложил девушке выпить, а после – сфотографироваться. "Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление", – описала происходящее Муштей. 

9 августа о сексуальных домогательствах этого актера также написала журналистка "Цензор.НЕТ" Ирина Сампан, которая в 2018 году записывала с ним интервью. По словам Сампан, после разговора актер пригласил ее домой и начал домогаться.

О домогательствах Талашко в этот день также на своей странице в Facebook сообщила украинская актриса и певица, выпускница Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Анастасия Вергелес. По ее словам, они с одногруппницами даже писали заявление в деканат, но там его проигнорировали.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни "старики". Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рожденная революцией", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". В 2002 году Талашко получил звание народного артиста Украины.

Теги: секс-скандал, скандал, актер, Владимир Талашко, домогательства
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