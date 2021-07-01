Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил

Это все условные конструкции из придуманного перекрученного мира. И поэтому вмешиваться в придуманный не мной мир мне не хотелось бы

– Телеведущая Каролина Ашион описала в Facebook ситуацию, когда вы обратили внимание на цвет ее кожи, что можно расценивать как проявление расизма. В ответ вы написали ей в комментарии, что есть ситуации, к которым нужно возвращаться, "чтобы снять недоразумения". Попробуйте прояснить.

– На Leopolis Jazz Fest во Львове мы выходили с женой с концерта. В таких местах происходит много всего, кто-то подходит, что-то спрашивает. Было шумно. Подошла Каролина и стала говорить о ситуации, которая была для нее важной несколько лет назад. Честно говоря, меня застали врасплох из-за шума и постановки вопроса. В принципе, в жизни ни на одной работе у меня не было вопросов ни касательно гендера, ни национальных сообществ, ни меньшинств, ни других подобных вопросов. Я оцениваю людей исключительно по профессиональным качествам и компетенции. Я был ошеломлен такой постановкой вопроса по поводу ситуации, которой не могло быть с оглядки на то, как я отношусь ко всем подобным деликатным историям.

– Каролина пишет, что вы ей прямо сказали: "Вы в зеркало себя видели"? Была такая ситуация?

– Наш разговор был точно не в том контексте, в котором его преподносит Каролина. Подобные высказывания не из моего лексикона. Я ошеломлен, что вообще относительно меня может стоять такая постановка вопроса.

– Вы можете четко ответить: был такой эпизод или нет?

– В таком контексте, как его выдает Каролина, точно нет.

– А в каком был?

– Хочу пояснить, что во время кастингов проходили отборы ведущих. Сначала выбирали коллеги и предлагали несколько кандидатур. И только на финальном этапе подключались руководители, чтобы выбрать того или иного человека. Это зависело исключительно от набора компетенций кандидата.

Я точно помню, что не выбирал Каролину. В том кастинге я ее вообще не видел. Поэтому я немного ошалел от ее вопроса. Очевидно, я не мог выбирать из того, что не видел. И тогда, почему мне нужно было что-то пояснять.

– То есть, поясняя свою позицию Каролине, вы использовали слова, которые не помогли прояснить ситуацию, зато поставили ее в уязвимое положение, оскорбили ее. Не хотите извиниться?

– Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил.

– Приведу выдержку из поста Ашион, где она приводит ваш ответ на ее слова: "Вас устроит ответ, что я бы сейчас такого не сказал". Цитата верна?

– Это все условные конструкции, и делать из этого какие-то выводы немного странно. Использовать момент того, что кого-то оценивают по гендеру, цвету кожи и еще чему-то, конечно, можно. И это такой себе хайп. Но также можно обратить внимание, что сейчас Каролина работает на каналах, которые принадлежат [пятому президенту Петру] Порошенко, где всегда своеобразно трактуют мою позицию, с предубеждением. Это все условные конструкции из придуманного перекрученного мира. И поэтому вмешиваться в придуманный не мной мир мне не хотелось бы.

– То есть вы считаете это информационной атакой?

– С оглядки на то, что я вижу после этой истории, кто берет в ней участие... Но я не хочу это развивать. Я всегда был за равенство во всех компаниях, где я работал. Это может подтвердить множество людей.

Я уже много слышал о себе разных небылиц. Одной больше, одной меньше

– Многие люди начали говорить о необходимости вашей отставки. И есть информация, что в парламенте будут собирать подписи...

– На манипуляции и фейки можно реагировать только с оглядкой на то, что на самом деле происходило. Кто-то что-то сказал, подумал, придумал или перекрутил. Серьезно на это реагировать непросто. Я понимаю чувствительность этого момента, поэтому вижу необходимость отвечать. Но в нашем разговоре Каролина ни разу не упомянула цвет кожи, хотя я ее прямо об этом спрашивал. А в посте, который потом мне прислали, именно об этом идет речь.

– Можете уточнить этот момент: вы спрашивали Ашион о цвете кожи?

– Да.

– Как это произошло и когда?

– Мы выходили с концерта. Вдруг меня встретил человек, с которым я работал много лет назад и начал ставить вопросы. Я переспросил: "Что вы имеете в виду? Вы что, серьезно думаете, что я говорил о цвете кожи?" Она мне четко на это не ответила.

– Она не сказала вам прямо: "Да, вы меня оскорбили из-за цвета моей кожи"?

– Да.

– Но вы же уже поняли, о чем идет речь, могли бы и извиниться...

– Это было мое предположение о ее видении ситуации с учетом претензии в диалоге. На что Каролина мне не ответила. Напомню, она уже работала в холдинге и мы были коллегами. В том, что она не получила должность на другом канале того же холдинга, вместо работы на "2+2", однозначно не было ни дискредитации, ни расизма. Однако, я благодарен, что она подняла этот вопрос. Пускай публично, но мы снимем все недопонимания ситуации.

– Обвинение в расизме бьет по имиджу не только вашему и Министерства культуры, но и власти в целом. Не кажется ли вам, что отставка была бы лучшим выходом из сложившейся ситуации для вас?

– Я вообще не рассматриваю такой вопрос. Я уже много слышал о себе разных небылиц. Одной больше, одной меньше.

На эту ситуацию также можно посмотреть с точки зрения любого чиновника или руководителя, чтобы понять, как его слова могут откликаться. В том числе и так, как это произошло сейчас.

– Вам, как министру культуры, не кажется, что в Украине есть проблема с проявлениями нетерпимости и дискриминации?

– С точки зрения толерантности наша страна одна из образцовых в Европе. Посмотрите на религиозную картину в стране и количество национальностей. Такое разнообразие, как в Украине, чем действительно можно гордиться и что является нашей силой, мало где есть в Европе. Говоря о нетерпимости, я бы скорее сказал, что использование некоторых чувствительных моментов для разжигания этой нетерпимости является опасным моментом.

– Религиозность не является залогом равноправия. Вы же не можете не слышать и не видеть, как у нас относятся к сексуальным меньшинствам, к национальным меньшинствам (недавно один мэр позволил себе недопустимые высказывания в адрес ромов) и повсеместный сексизм – в рекламе, в речах депутатов и чиновников.

– Да, эти проблемы есть. Но нужно смотреть и на другую сторону медали, о которой стоит говорить, а не только о некоторых проявлениях нетерпимости, которые иногда случаются в стране. Преимущественными и доминирующими в стране являются такие черты, как толерантность и терпимость. Конечно, есть и такие факты, как вы упомянули, – ситуация с цыганами. С оглядки на то, что мой прадед был ром, мне это было неприятно. Но именно для этого и существуют медиа, чтобы давать корректные ответы на возникающие вопросы.