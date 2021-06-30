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ПОЛИТИКА

Телеведущая Ашион обвинила Ткаченко в расизме. Министр ответил, что это "ее видение ситуации"

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Ашион: Моя на 100% украинская душа, душа простой украинской черной бабы снова кровоточит
Ашион: Моя на 100% украинская душа, душа простой украинской черной бабы снова кровоточит
Фото: Каролина Ашион / Facebook

Украинская телеведущая, актриса и продюсер Каролина Ашион заявила, что несколько лет назад в разговоре с ней тогда еще гендиректор "1+1" Александр Ткаченко проявил "хамство и расизм". При встрече с ней теперь, уже находясь на посту министра, Ткаченко не стал извиняться за свое поведение.

Инцидент, о котором Ашион рассказала в Facebook, произошел шесть лет назад, когда она работала на телеканале "2+2", входящем в медиахолдинг "1+1 Media".

Тогда проводился кастинг ведущих утреннего шоу, и Ашион хотела принять в нем участие. Она обратилась по этому вопросу к Ткаченко. 

"Я спросила: "Могла бы я принять в нем (кастинге) участие?" Ответ был сногсшибательный: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то чтобы... Я не готов рисковать рейтингами..." Далее – шок, море слез и увольнения. Видела я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для "1+1" не вышла, на "Антонину" (собирательный образ зрителя "плюсов") не похожа", – предположила Ашион.

В конце июня этого года Ашион увидела Ткаченко на Leopolis Jazz Fest и напомнила ему о том случае.

"И снова получила в ответ "нетленку": "Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?" Я остолбенела. Но жена министра не молчала. И даже тыкала мне почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа... "Да, а может, мне еще прощения у вас попросить?" – сказал Ткаченко с улыбкой на лице", – описала телеведущая разговор.

Ашион убеждена, что Ткаченко мог найти более деликатные слова для отказа тогда и извиниться теперь. Его поведение она называет "не просто хамством, а расизмом", а также "отсутствием широты характера". 

"И теперь моя на 100% украинская душа, душа простой украинской черной бабы снова кровоточит…" – подытожила Ашион.

https://www.facebook.com/karolina.ashion/posts/4611671152180569

В комментариях телеведущей высказывают поддержку известные политики и журналисты – нардеп Владимир Арьев, экс-нардеп Татьяна Острикова, ведущий Петр Охотин, журналистка Ярослава Коба, ведущая Лейла Мамедова, редактор Сергей Иванов и многие другие. 

Внефракционный народный депутат Гео Лерос пообещал на заседании комитета спросить у министра, "не смущает ли он его своим присутствием".

Скриншот: Каролина Ашион / Facebook
Скриншот: Каролина Ашион / Facebook

Политолог, экс-нардеп Виктор Уколов заявил, что ему "не слабо" начать кампанию за отставку Ткаченко.

Скриншот: Каролина Ашион / Facebook
Скриншот: Каролина Ашион / Facebook

Ответил в комментариях и сам Ткаченко. Он поблагодарил Ашион за то, что она поднимает такие вопросы и "высказывает свое видение ситуации". Министр подчеркнул, что всегда смотрел только на личность и профессионализм, а не на гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное.

Он отметил, что в период, когда он был гендиректором холдинга, Ашион годами работала телеведущей на канале, который входил в этот холдинг, а также подчеркнул, что кастинги ведущих "не были его работой".

"Жаль, что из-за вашего неполучения позиции на другом канале того же холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я – за разнообразие, инклюзивность и видение в разности ценности, которую следует приумножать", – написал министр.

Скриншот: Каролина Ашион / Facebook
Скриншот: Каролина Ашион / Facebook

Теги: Владимир Арьев, расизм, Сергей Иванов, Александр Ткаченко, медиахолдинг, Татьяна Острикова, телеведущая, Гео Лерос, Виктор Уколов, Ярослава Коба, Петр Охотин
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