  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности

Во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend Melovin поцеловал сначала девушку, а потом мужчину Фото: melovin_official / Instagram

По словам певца, само признание в том, что он испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам, родители восприняли нормально.

"Абсолютно нормально [отреагировали]. Они больше переживали за меня, какой будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, как будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Ну слушайте, спросят вас, что это такое ваш сын устроил, ответьте: "Спросите у него. Может, он вам в директ и ответит", – рассказала певец.

Понизив голос, он добавил, что на самом деле не ответит.

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Видео: DOROTYE / YouTube