Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности

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Во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend Melovin поцеловал сначала девушку, а потом мужчину
Во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend Melovin поцеловал сначала девушку, а потом мужчину
Фото: melovin_official / Instagram

Родители заявившего о своей бисексуальности украинского певца Melovin (Константина Бочарова) переживали за то, какой будет реакция людей на его каминг-аут. Об этом артист рассказал 12 августа в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Dorotye.

По словам певца, само признание в том, что он испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам, родители восприняли нормально.

"Абсолютно нормально [отреагировали]. Они больше переживали за меня, какой будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, как будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Ну слушайте, спросят вас, что это такое ваш сын устроил, ответьте: "Спросите у него. Может, он вам в директ и ответит", – рассказала певец.

Понизив голос, он добавил, что на самом деле не ответит.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

5 июля 2021 года во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

26 июля стало известно, что певец после своего признания в бисексуальности начал получать угрозы от подписчиков его страниц в сетях. 3 августа Бочаров признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Теги: семья, певец, гендерное равенство, Melovin, каминг-аут
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