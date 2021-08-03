Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2021
 
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"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность

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Melovin о своей бисексуальности: Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно
Melovin о своей бисексуальности: Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно
Фото: melovin_official / Instagram

Заявивший в начале июля о своей бисексуальности украинский певец Melovin (Константин Бочаров) 2 августа в Instagram сообщил, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

По словам артиста, он и сейчас помнит день, когда "понял, что чувствует нечто другое, что раньше никогда не чувствовал". 

"Меня не окружала пропаганда, о которой многие говорят. Никаких разговоров о ЛГБТ. Никаких фильмов с подобным подтекстом. Меня одинаково любили как мама, так и папа. Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом. Для меня именно это показатель мужчины, а не болтающийся орган между ног", – подчеркнул он.

Melovin рассказал, что однажды, познакомившись в социальной сети с парнем, в какой-то момент понял, что испытывает к нему такие же чувства, как и к своей на тот момент школьной любви – девочке с рыжими волосами и веснушками.

"Вот прямо один-в-один тот же спектр, начиная от бабочек в животе и заканчивая мыслями о человеке 24/7. С того момента я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации, выдали мне, что оказывается я не сошел с ума и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно", – написал певец.

Он подчеркнул, что сейчас, спустя время, чувствует себя счастливым.

"Я, сука, счастлив. Я люблю людей, а не половые органы. А быть гомофобом в 21 веке – позор. Оскорблять, преследовать. травить, желать смерти – это, однако, них..яшечки, не вариант нормы. Это пахнет клиникой. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на "Ой, а что скажут?" – заявил певец.

Он также подчеркнул, что дети, глядя на целующиеся однополые пары будут понимать, что это один из вариантов нормы, от от самого созерцания не станут "представителями этой вариации".


Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

5 июля 2021 года во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

26 июля стало известно, что певец после своего признания в бисексуальности начал получать угрозы от подписчиков его страниц в сетях.

Теги: ЛГБТ, скандал, гомофобия, певец, Melovin
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