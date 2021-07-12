Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом

"Народ, какой еще каминг-аут? Вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, что я не говорила," — написала 28-летняя певица у себя в Instagram Stories.

Более подробно комментировать ситуацию с заявлением о принадлежности к квир-сообществу Зарицкая не стала.

О своей принадлежности к квир-сообществу исполнительница заявила 11 июля, когда публично подержала своего друга, украинского певца Melovin, совершившего на днях каминг-аут.