Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом

"Народ, какой еще каминг-аут? Вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, что я не говорила," — написала 28-летняя певица у себя в Instagram Stories.
Более подробно комментировать ситуацию с заявлением о принадлежности к квир-сообществу Зарицкая не стала.
О своей принадлежности к квир-сообществу исполнительница заявила 11 июля, когда публично подержала своего друга, украинского певца Melovin, совершившего на днях каминг-аут.
Каминг-аут – это процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству.
Квир – это человек, в одежде, поведении и любовных предпочтениях которого наблюдаются некоторые, грубо говоря, отклонения от общественно принятых норм. Квиров ошибочно причисляют к ЛГБТ-сообществу, хотя квиры могут быть и натуралами, и бисексуалами, и просто трансвеститами.
5 июля во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend Melovin продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Однако из эфира М1 этот момент вырезали. Позже на M1 объяснили, что не показали этот момент, так как не были предупреждены артистом и не могли изменить сетку вещания.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".