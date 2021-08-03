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The Daily Beast написала о расистком скандале с Ашион и министром Ткаченко

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Ашион заявила, что рассказала о ситуации с Ткаченко "ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев"
Ашион заявила, что рассказала о ситуации с Ткаченко "ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев"
Фото: Karolina Ashion / Facebook

Американское издание The Daily Beast 1 августа опубликовало интервью с украинской телеведущей Каролиной Ашион. Журналисты поговорили с ней о скандале с главой Минкульта Александром Ткаченко, которого она обвинила в расизме.

Ашион рассказала журналистам, что решила высказаться о той ситуации "исключительно ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев".

Ткаченко комментировать ситуацию американским журналистам отказался. Его пресс-служба прислала изданию комментарий, опубликованный ранее изданием "ГОРДОН", в котором отказывался извиняться за то, "что не имел в виду и никогда в жизни не говорил".

Ашион в комментарии журналистам заявила, что министр публично лжет. По ее словам, Ткаченко сейчас обвиняет ее в некой политической повестке дня, при этом сам искажает факты. Ведущая добавила, что старалась не смешивать проблему расизма с политикой.

The Daily Beast также упомянули и о другом расистском скандале в Украине, связанном с комедийным номером программы "Дизель Шоу" под названием "Тарас-папус". В этом номере юмор строился на шутках о темнокожих и гомосексуальных людях. Авторы передачи обвинения отрицали, заявляя, что просто "защищают украинскую классику от популярных решений".

Контекст:

Ашион рассказывала, что шесть лет назад, когда она работала на телеканале "2+2", входящем в медиахолдинг "1+1 медиа", она обратилась к Ткаченко с вопросом, может ли она принять участие в кастинге ведущих утреннего шоу. По ее словам, Ткаченко ответил "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то чтобы... Я не готов рисковать рейтингами..." Ашион уверена, что он отказал ей из-за цвета кожи.

Сам Ткаченко это отрицает. По его словам, разговор был "точно не в том контексте", в котором его подает Ашион, и подобных выражений он не употреблял. Извиняться "за то, что никогда не говорил", он также не собирается. Кроме того, Ткаченко поначалу заявлял, что проведение кастингов ведущих не являлось его непосредственной работой на той должности, а потом уточнил, что на финальном этапе кастинга, о котором идет речь, он был, но "Каролину не выбирал", так как она на нем не присутствовала.

Теги: СМИ, расизм, Александр Ткаченко, журналисты, Каролина Ашион
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