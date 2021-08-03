The Daily Beast написала о расистком скандале с Ашион и министром Ткаченко

Ашион заявила, что рассказала о ситуации с Ткаченко "ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев" Фото: Karolina Ashion / Facebook

Ашион рассказала журналистам, что решила высказаться о той ситуации "исключительно ради тысяч темнокожих украинцев, которые страдают от расистских комментариев".

Ткаченко комментировать ситуацию американским журналистам отказался. Его пресс-служба прислала изданию комментарий, опубликованный ранее изданием "ГОРДОН", в котором отказывался извиняться за то, "что не имел в виду и никогда в жизни не говорил".

Ашион в комментарии журналистам заявила, что министр публично лжет. По ее словам, Ткаченко сейчас обвиняет ее в некой политической повестке дня, при этом сам искажает факты. Ведущая добавила, что старалась не смешивать проблему расизма с политикой.

The Daily Beast также упомянули и о другом расистском скандале в Украине, связанном с комедийным номером программы "Дизель Шоу" под названием "Тарас-папус". В этом номере юмор строился на шутках о темнокожих и гомосексуальных людях. Авторы передачи обвинения отрицали, заявляя, что просто "защищают украинскую классику от популярных решений".