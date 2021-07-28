"Защищали украинскую классику от популярных решений". В "Дизель Шоу" ответили на обвинения в расизме и гомофобии

Художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов совместно с шеф-редактором проекта Алексеем Бланарем подчеркнули, что идея написания такого номера возникла по нескольким причинам.

"Первое, нас возмутила новость, что в музыкальном фильме "Золушка", новой экранизации от Sony и Amazon Prime, фея будет гендерно-нейтральной и неопределенного пола. Я теперь не знаю, как это объяснить своему маленькому сыну Максу, когда мы прочитаем сказку Шарля Перро, а потом он вдруг посмотрит фильм", – говорит Крутоголов.

"Второе, нас, творцов и авторов, удивила позиция Американской киноакадемии "Оскар", которая выпустила ряд квот. Представители Академии в процентном соотношении прописали, какое количество представителей этнических групп, ЛГБТ и людей с физическими особенностями и даже, внимание, женщин, должно сниматься в фильмах! Мы не согласны, мягко говоря", – заявил Бланарь.

Авторы отметили, что вывод их номера звучит как: "Послушайте вы, ремесленники, ну почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой и потом портите. А в произведения классиков не лезьте, они вас всех переживут".

"Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений", – добавил Бланарь.