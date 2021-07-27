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"Черный равно папуас. Дно пробито". "Дизель Шоу" попало в скандал из-за расистского и гомофобного номера

Шутки номера "Дизель Шоу" касались стереотипов относительно чернокожих и ЛГБТ
Шутки номера "Дизель Шоу" касались стереотипов относительно чернокожих и ЛГБТ
Скриншот: vazzzovsky / Instagram

Комики украинской юмористической программы "Дизель Шоу" выступили с номером, в котором прозвучали расисткие и гомофобные шутки. Блогер и комик Виктор Вемуна, которому предлагали роль в этом номере, 24 июля в Instagram раскритиковал юмористов.

Блогер рассказал, как в феврале этого года ему написала представительница "Дизель Шоу" с предложением ему и его сестре принять участие в их концертной программе. Вемуна получил сценарий и увидел, что тот называется "Тарас-папуас". Комик в этом номере так и не снялся, но "Дизель Шоу" нашло другого актера. Вемуна показал отрывки из этого выступления.

Суть номера заключалась в следующем: продюсер, сценарист и режиссер собираются, чтобы снять ремейк на повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Их финансирует стриминговая платформа Netflix, которая направляет на съемки своего актера – темнокожего.

В дальнейшем все шутки номера касаются стереотипов относительно темнокожих людей, а также высмеивания мультикультурности и толерантности Netflix.

Среди них, например, такие: "Мы снимаем черно-белое кино? А жанр – это черная комедия? Порно? Может, это пародия, как "американский пирог"? И Тарас, размахивая своей булавой в трусах, извините, в руках побеждает американских женщин?".

Еще одна шутка звучит так: "Смотрите, Тарас ранен в бою, его сожгли на костре, он немного подгорел, но не умер. Вернулся на Сечь, но драться уже не хочет – так сказать, перегорел".

Также авторы "Дизель Шоу" решили в своем выступлении сделать отсылку на движение Black Lives Matters в США: "Увидев прожженного казака, все ему просто кланяются или встают на одно колено и начинают целовать ботинки? Ну, как сейчас модно?".

"Пока c главных юмористических сцен страны будет нестись "рыготина" о том, что наш цвет кожи является сгоревшим белым, до той поры это будет нестись и на улицах. 60–70% украинцев смотрит ваше шоу. И завтра, когда у них спросит ребенок, почему этот дядя такой черный, они ответят, что он подгорел. И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг копчеными, потому что им это кажется смешным", – возмутился Вемуна.

Кроме того, он также обратил внимание на гомофобные шутки, присутствующие в номере. Так, один из членов творческой команды говорит, что фильм будет номинирован на "Оскар". Другой же этим очень расстроен, поскольку это якобы означает, что персонажа надо изобразить гомосексуальным. Между ними происходит диалог:

– Я, насколько понимаю, Тарас не только папуас, но еще и...

– О чем вы, с Тараса уже хватит. Акцент будем делать на его сыновьях.

– Оба?

– Только один – Андрей.

– Тогда логично, что Тарас убивает именно его.

– Нет, убивает он как раз другого – натурала.

Вемуну поддержали ряд украинских звезд. Рэп-исполнительница alyona alyona в Instagram Stories поделилась ссылкой на его видео и сказала: "Я искренне считаю, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине и темнокожие люди в Украине должны чувствовать себя спокойно".

Также возмущение выразила солистка коллектива Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories.

Скриншот: kazka.band / Instagram
Скриншот: kazka.band / Instagram

Кроме того, в комментарии к Вемуне пришла украинская телеведущая Каролин Ашион, которая сама недавно оказалась в расистском скандале.

"Братишка, это отвратительно! Так не должно быть! Просто не должно!" – написала она.

Авторы "Дизель шоу" пока публично не комментировали скандал. Под их последним постом в Instagram зрители массово выражают возмущение и требуют объяснений за расистское и гомофобное выступление.

Скриншот: dizelstudio / Instagram
Скриншот: dizelstudio / Instagram

Контекст:

"Дизель Шоу" – юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Это уже не первый скандал, связанный с номерами "Дизель Шоу". В мае их раскритиковали авторы канала "Телебачення Торонто" за шутки, которые, по их мнению, пропагандируют антивакцинаторские настроения в обществе. В ответ авторы шоу потребовали удалить ролик, так как он якобы нарушает право интеллектуальной собственности, сообщало hromadske.

Теги: расизм, юмор, скандал, гомофобия, Дизель Шоу, Kazka, alyona alyona, Каролина Ашион
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