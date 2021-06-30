"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью

"У меня двое детей. Там просто прорва. Если честно, я заработанных денег не вижу. У меня все деньги забирает жена. Но она меня не бьет, я просто отдаю", – заявил актер.

Бережок отметил, что у него есть два автомобиля – Porsche Cayenne и Suzuki Jimny.