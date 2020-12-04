"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю

По словам актера "Дизель Шоу" Александра Бережка, последние два месяца он вообще не употреблял алкогольные напитки.

Бережок: Это какой-то стереотип – я не так часто пью Фото: berezhoks / Instagram

Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок, отвечая на самые популярные поисковые запросы о нем в интернете, рассказал, является ли любителем выпить. Видеозапись ответов артиста размещена 3 декабря на странице проекта в Instagram.

"Начнем с того, что я не любитель, а профессионал в этом плане. Наверное, это больше какой-то стереотип – я не так часто пью. Да, мне нравится алкоголь, но он мне нравится в хорошей компании и качественный. А так, чтобы я просто пил, ради выпить – это не обо мне", – сообщил он.

Бережок подчеркнул, что уже второй месяц не пил алкогольных напитков.

"У меня с этим нет проблем", – сообщил он.

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Бережок родился в 1979 году в Николаеве. С 2015 года является участником "Дизель Шоу", воплощая на экране образы непутевого зятя, нерадивого мужа, сотрудника полиции и таможенника.

Вместе с коллегой по проекту Викторией Булитко снимается в сериале "Выжить любой ценой", который выходит на ICTV – они играют семейную пару.

Бережок женат. Вместе с супругой Еленой воспитывает двоих сыновей – Лукьяна (2016) и Глеба (2018).