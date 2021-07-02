Нардеп Федина обратилась к Ткаченко: После такого скандала министр должен добровольно сложить свои полномочия

"Члены правительства позволяют себе дискриминацию по цвету кожи, по расовому признаку", – выразила возмущение Федина.

По словам Федины, Ткаченко, будучи гендиректором холдинга "1+1 медиа" не взял туда на работу Ашион "за какой-то не такой цвет кожи" и, когда на днях она подошла к нему и напомнила об этом, "по сути, произошло подтверждение этой позиции".

"Мне кажется, после такого скандала министр должен добровольно сложить свои полномочия", – подчеркнула народный депутат.