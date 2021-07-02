Нардеп Федина обратилась к Ткаченко: После такого скандала министр должен добровольно сложить свои полномочия

"Члены правительства позволяют себе дискриминацию по цвету кожи, по расовому признаку", – выразила возмущение Федина.
По словам Федины, Ткаченко, будучи гендиректором холдинга "1+1 медиа" не взял туда на работу Ашион "за какой-то не такой цвет кожи" и, когда на днях она подошла к нему и напомнила об этом, "по сути, произошло подтверждение этой позиции".
"Мне кажется, после такого скандала министр должен добровольно сложить свои полномочия", – подчеркнула народный депутат.
Ашион рассказывала, что шесть лет назад, когда она работала на телеканале "2+2", входящем в медиахолдинг "1+1 медиа", она обратилась к Ткаченко с вопросом, может ли она принять участие в кастинге ведущих утреннего шоу. По ее словам, Ткаченко ответил "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то чтобы... Я не готов рисковать рейтингами..." Ашион уверена, что он отказал ей из-за цвета кожи.
Сам Ткаченко это отрицает. По его словам, разговор был "точно не в том контексте", в котором его подает Ашион, и подобных выражений он не употреблял. Извиняться "за то, что никогда не говорил", он также не собирается. Кроме того, Ткаченко поначалу заявлял, что проведение кастингов ведущих не являлось его непосредственной работой на той должности, а потом уточнил, что на финальном этапе кастинга, о котором идет речь, он был, но "Каролину не выбирал", так как она на нем не присутствовала.