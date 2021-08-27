Jerry Heil о своей свадьбе: К родителям до сих пор приходят знакомые и говорят: "Мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала"

13 августа Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж Фото: thejerryheil / Instagram

"К моим родителям на базар, они на базаре торгуют, до сих пор приходят знакомые васильковчане и говорят: "Господи, мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала", – сообщила артистка.

По словам певицы, при этом ей самой мало кто говорил, что она, дескать, сошла с ума, выйдя сама за себя замуж.

"Точно не ожидала такого количества положительных отзывов. Мне даже некоторые компании-бренды написали, что это совпадает с их философией, и я поняла, что сделала очень правильную вещь", – резюмировала Jerry Heil.

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Видео: MUZVAR / YouTube