Jerry Heil о своей свадьбе: К родителям до сих пор приходят знакомые и говорят: "Мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала"

"К моим родителям на базар, они на базаре торгуют, до сих пор приходят знакомые васильковчане и говорят: "Господи, мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала", – сообщила артистка.
По словам певицы, при этом ей самой мало кто говорил, что она, дескать, сошла с ума, выйдя сама за себя замуж.
"Точно не ожидала такого количества положительных отзывов. Мне даже некоторые компании-бренды написали, что это совпадает с их философией, и я поняла, что сделала очень правильную вещь", – резюмировала Jerry Heil.
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей.
13 августа Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда артистка.