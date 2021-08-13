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13 августа, 2021
 
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"Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео

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Jerry Heil: Презентацию клипа мы сделали в день, когда я вышла замуж за себя
Jerry Heil: Презентацию клипа мы сделали в день, когда я вышла замуж за себя
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 13 августа на своем канале в YouTube презентовала видеоработу на свою новую песню "Тук-тук-тук".

По сюжету, героиня видео – инопланетянка, роль которой играет артистка, вместе с семьей едет в обычное украинское село, чтобы выйти замуж. Роль ее жениха играет капитан молдавской команды – участницы проекта "Лига Смеха" на "1+1" Иван Люленов. Режиссером видео выступил Тарас Голубков. В клипе показана история столкновения "старых традиций и новых норм общества", говорится в релизе.

"Презентацию клипа мы сделали в день, когда я вышла замуж за себя! Это не пранк. Это сологамия. Философия принятия и проявления любви к себе. А как полюбить ближних, если не умеешь любить себя? Теперь родители не спрашивают, когда замуж", – анонсировала премьеру ролика певица. 

ВИДЕО
Видео: Jerry Heil / YouTube
Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года артистка заявила, что в этом плане ее статус остается неизменным

13 августа певица сообщила, что вышла замуж за саму себя"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – объяснила она свое решение.

Теги: свадьба, клип, певица, Jerry Heil, Иван Люленов
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