  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео

Jerry Heil: Презентацию клипа мы сделали в день, когда я вышла замуж за себя Фото: thejerryheil / Instagram

По сюжету, героиня видео – инопланетянка, роль которой играет артистка, вместе с семьей едет в обычное украинское село, чтобы выйти замуж. Роль ее жениха играет капитан молдавской команды – участницы проекта "Лига Смеха" на "1+1" Иван Люленов. Режиссером видео выступил Тарас Голубков. В клипе показана история столкновения "старых традиций и новых норм общества", говорится в релизе.

"Презентацию клипа мы сделали в день, когда я вышла замуж за себя! Это не пранк. Это сологамия. Философия принятия и проявления любви к себе. А как полюбить ближних, если не умеешь любить себя? Теперь родители не спрашивают, когда замуж", – анонсировала премьеру ролика певица.

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Видео: Jerry Heil / YouTube