Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука

"Когда дресс-код "чикуля блэк тай", но ты Джерри Хейл. Стоим такие с [режиссером] Тарасом Голубковым на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля. Уставшие после презентации нашего клипа на песню "ТУКТУКТУК" – вида не подаем", – подписала она фото.

Артистка предложила фанатам угадать, что за образ был использован для ее платья. Правильный ответ она опубликовала в Instagran Stories – наряд был сделан в стиле черного галстука.

Фото: thejerryheil / Instagram

