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10 сентября, 2021
 
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Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута

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Melovin о ЛГБТ-сообществе: Очень уважаю этих людей. Они очень храбрые и смелые
Melovin о ЛГБТ-сообществе: Очень уважаю этих людей. Они очень храбрые и смелые
Фото: MÉLOVIN / Facebook

24-летний украинский певец Melovin (Константин Бочаров) в июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, совершил каминг-аут – он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа Бочаров признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Издание "ГОРДОН" собрало комментарии артиста о его отношении к ЛГБТ-сообществу, сексуальной ориентации и личной жизни, которые он давал до того, как принял решение совершить каминг-аут.

Весной 2018 года Melovin дал интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер", автором которого является украинский ведущий Анатолий Анатолич.

Отвечая на вопрос ведущего об отношении к ЛГБТ-сообществу, певец заявил, что лишен предрассудков по отношению к людям гомосексуальной ориентации.

"У меня абсолютно нормальное к этому отношение. У меня нет предрассудков, стереотипов. Для меня важно, чтобы люди оставались людьми. И никогда не интересно, с кем они спят. Надеюсь, никому не интересно, что у меня происходит в жизни", – заявил он.

"Но когда пишут в комментариях: "Melovin – гей", что ты об этом думаешь?" – уточнил ведущий.

"Плевать, что там пишут", – заявил артист.

Комментируя личную жизнь, он отметил, что на тот момент состоял в отношениях – четыре года назад.

"А сейчас ничего не получается – ни найти, ни знакомиться. Есть социофобность", – признался певец. 

Ответ артиста можно послушать начиная с 48-й минуты видео.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube

В октябре 2018 года Melovin в разговоре со Славой Деминым – ведущим передачи "Слава+" , которая вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что у него нет личной жизни.

"Часто хочется, но ее нет", – признался тогда певец. На вопрос ведущего, предлагали ли ему однополую любовь, певец ответил утвердительно. По его словам, тогда он отверг это предложение.

"Потому что мне не надо, не хочу. Однако я очень уважаю этих людей. Они очень храбрые и смелые", – заявил артист. 

Ответы артиста можно послушать начиная с 19-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

В феврале 2020 года в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой для ее YouTube-канала певец заявил, что считают ЛГБТ-сообщество очень благодарной аудиторией.

"Я всегда буду представлять их интересы, я всегда представлял их интересы, я всегда заступался за них. В школе, когда тема ЛГБТ впервые поднялась, я слышал очень много грязи, негатива, хотя не понимал, а где вообще [это] видели, потому что максимальное количество людей скрывается и ты не поймешь", – признался певец.

По словам артиста, впервые публично он выразил поддержку ЛГБТ-сообществу на концерте во Львове, когда увидел целующиеся однополые пары.

"Зал просто взорвался", – отметил он. 

Melovin утвердительно ответил на вопрос Ефросининой о том, что, открыто поддерживая ЛГБТ-сообщество, стал объектом внимания со стороны влиятельного мужчины – певец признался, что ему в Facebook писал народный депутат Украины.

Он не стал называть его имени и не указал, что конкретно тот ему предлагал. Melovin подчеркнул, что, получив сообщение, удалил свою страницу из Facebook, а в жизни старался избегать встреч c этим человеком.

"Но это только один раз было. У меня очень умная аудитория", – резюмировал он.

Ответы артиста можно послушать начиная с 58-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Теги: ЛГБТ, певец, Melovin, каминг-аут
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