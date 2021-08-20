Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"

Певец, в отличие от других участников, никому не передал эстафету. Вероятно, в этом сезоне, премьера которого запланирована на 5 сентября, за кубок будут сражаться 13 пар – в предыдущем сезоне участие в проекте принимали 14 пар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)