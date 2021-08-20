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20 августа, 2021
 
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Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"

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Melovin выйдет на паркет "Танцев со звездами"
Melovin выйдет на паркет "Танцев со звездами"
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin стал 13-м участником нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Об этом 20 августа сообщается на странице проекта в Instagram.

Певец, в отличие от других участников, никому не передал эстафету. Вероятно, в этом сезоне, премьера которого запланирована на 5 сентября, за кубок будут сражаться 13 пар – в предыдущем сезоне участие в проекте принимали 14 пар.

Контекст:

В числе участников шоу, кроме Melovin, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, саблистка Ольга Харлан, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: певец, Танцы со звездами, Melovin
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