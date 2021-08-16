Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"

Логай передал эстафету экс-подопечной украинского продюсера и певца Monatik (Дмитрия Монатика) певице Lida Lee. В случае согласия она станет 12-й участницей проекта.

Контекст:

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Логая, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджева, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, саблистка Ольга Харлан и певица Евгения Власова.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются.

Логай снялся в сериале канала "1+1" "Моя улюблена Страшко".