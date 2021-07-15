Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте

Информация об этом опубликована 15 июля на официальной странице проекта в Instagram.

Контекст:

9 июля 2021 украинская певица Джамала сообщила, что стала первой участницей нового сезона "Танцев со звездами". На паркет в числе участников также выйдет солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта).

Главным хореографом шоу будет победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко. Дату премьеры организаторы пока не называют.

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.