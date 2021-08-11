  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту

"У нас произошла замена партнеров. Я какое-то время танцевала с одним партнером и он был мне очень близок. Мы хорошо общались", – рассказала артистка.

По словам Зарицкой, спустя время она получила от него сообщение.

"Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Слава богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: "Блин, да мы с тобой выиграем", – сообщила певица.

Она не стала называть имя экс-партнера.

"Мне дали другого партнера. Он прикольный. Мы начинаем с ним сейчас работать. Я очень хочу победить", – подытожила она.

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