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11 августа, 2021
 
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"Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту

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Зарицкая: У нас произошла замена партнеров
Зарицкая: У нас произошла замена партнеров
Фото: kazka.band / Instagram

Участница нового сезона "Танцы со звездами" на "1+1", солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая вынуждена была сменить партнера после нескольких репетиций. Об этом она рассказала в интервью, которое 10 августа вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"У нас произошла замена партнеров. Я какое-то время танцевала с одним партнером и он был мне очень близок. Мы хорошо общались", – рассказала артистка.

По словам Зарицкой, спустя время она получила от него сообщение.

"Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Слава богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: "Блин, да мы с тобой выиграем", – сообщила певица.

Она не стала называть имя экс-партнера.

"Мне дали другого партнера. Он прикольный. Мы начинаем с ним сейчас работать. Я очень хочу победить", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Зарицкой, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджева, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, украинский актер Константин Войтенко и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. 

Теги: Танцы со звездами, Kazka, Александра Зарицкая
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