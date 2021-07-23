Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что

Зарицкая: У меня с танцами любовь Фото: kazka.band / Instagram

"Что у меня с танцами? У меня с танцами любовь. Когда была маленькой, танцевала. Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что", – рассказала она.

По словам Зарицкой, она всегда хотела принять участие в "Танцах со звездами".

"Но мне всегда что-то мешало – то комплексы, то еще что-то, и я всегда откладывала", – призналась она.

Зарицкая подчеркнула, что намерена бороться за победу.